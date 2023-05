Quel enfant parle en moi ?

Aux confins de l'inconscient et de la transcendance, Dominique Gauch retrace dans une écriture vibrante et sensible l'itinéraire d'une femme inquiète de vivre. C'est à partir de ces confins que l'auteure dessine une voie étroite et sûre pour transformer l'angoisse en énigme. Tandis que l'enfant blessé, piégé dans ses peurs, réclame et nous entrave, n'y a-t-il pas à délivrer l'enfant poète porté par l'intuition, échappant aux écoles et aux dogmes ? Avec lui, les questions existentielles qui nous ont d'abord écrasés deviennent nos guides, nos alliées. L'enfant qui parle en nous nous remet au monde avec " une foi injustifiable qui ne rend pas la vie facile mais rend la vie à la vie " . Une lecture qui nous rappelle que la vie psychique, tout comme ce qu'on appelle Dieu, débordera toujours des théories dans lesquelles nous les enfermons.