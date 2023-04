Deux cigarettes dans le noir

Clémentine travaille dans une usine de parfum. Elle attend un enfant. Au volant de sa voiture en direction de la maternité, elle percute quelqu'un sans pouvoir s'arrêter. De retour à la maison seule avec son bébé, elle apprend la mort à Paris, deux jours plus tôt, de la chorégraphe Pina Bausch. Clémentine se souvient : une silhouette maigre, de longs cheveux gris - c'est Pina qu'elle a fauchée. Elle a tué un génie en mettant au monde son enfant. La maternité, la danse, la vie, la mort se côtoient dans le roman de Julien Dufresne-Lamy, qui trouble et bouscule par son intelligence et son originalité. A propos de l'auteur Julien Dufresne-Lamy est né en 1987. Il est déjà l'auteur de plusieurs romans, et enseigne également les lettres en région parisienne. " [Nous sommes] happés par l'univers de Pina Bausch. " Fémitude " Un livre d'une rare originalité qui pose des questions pertinentes et qui permet d'entrouvrir les portes sur le sens de la création artistique. " Bruxelles Culture