LES 21 CLÉS DE REPROGRAMMATION. Protocoles et auto-soins de transformation émotionnelle, sprituelle et karmique

Déprogrammez toute énergie à basse vibration et passez au niveau supérieur d'évolution personnelle ! Grâce aux 21 clés éprouvées et approuvées par des milliers de personnes sur la chaîne YouTube que Sandrine Muller anime, vous allez pouvoir déprogrammer vos anciennes croyances, déconstruire votre propension à la dépendance affective et à l'autosabotage, afin de reprogrammer votre être vers la souveraineté. Ce guide vous aidera à déterminer les facteurs qui causent la maladie physique ou émotionnelle pour enfin vous autoriser à passer à autre chose. Vous êtes sur le point de découvrir 21 étapes canalisées par l'auteure, qui constituent un protocole complet de reprogrammation. Chaque rituel est accompagné d'un soin énergétique en audio accessible via QR code. Chaque mot, chaque prière, chaque visualisation va déclencher un changement mental, émotionnel, physique ou au niveau de l'âme. 8 HEURES DE SOINS ENERGETIQUES, RITUELS ET PRIERES AUDIO INCLUSES POUR DEVENIR ACTEUR DE VOTRE GUERISON ! Depuis son enfance, Sandrine Muller reçoit les messages des anges gardiens qu'elle transmet aux personnes en quête de guidance. Magnétiseuse, chamane et détentrice d'un don de guérison, elle consultera pendant sept ans avant de se dédier à sa mission de transmission en animant des stages de soins énergétiques. Elle diffuse également ses enseignements via sa chaîne YouTube qui compte plus de 225 000 abonnés.