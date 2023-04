La vie ô combien ordinaire d'Hannah Green

Un million d'histoires courent le monde. La plupart sont parfaitement ordinaires... mais pas celle-ci. La jeune Hannah Green est persuadée que son existence est plus banale que la moyenne, mais elle ne va pas tarder à découvrir que les ombres de sa vie cachent un monde où rien n'est ce qu'il paraît, qu'il existe une machine secrète qui convertit les mauvais tours en énergie, qu'il y a des champignons qui parlent, que son grand-père est copain avec le diable depuis plus de deux cent cinquante ans, et qu'ils ont besoin de son aide. " Un livre brillant. " Neil Gaiman " Une inventivité tout simplement impressionnante. " SF Reviews " Violent, lumineux, philosophique et cruel, le récit du romancier britannique se dévore. " Le Monde des Livres " Très riche en émotions. " SFX