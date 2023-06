Guide du Routard Visite d'entreprises en Occitanie

Dans la collection " Visite d'entreprises " du Routard, un nouveau guide pour découvrir les entreprises qui ouvrent leurs portes au public et présentent leur savoir-faire en Occitanie. Si grande, si belle et si variée, dans son patrimoine naturel et culturel comme dans ses productions, la destination Occitanie Sud de France est une invitation permanente à la découverte. Les caractéristiques de ses paysages occitans ont engendré une activité économique intimement liées aux différents aspects de ce territoire. On élève les brebis dans les Pyrénées, les moutons ou la vache aubrac sur les causses, les huîtres dans l'étang de Thau. On cultive les haricots, les melons, les pommes, et la vigne qui se décline dans toute une gamme de vins... Le charme des petits villages et la douceur de vivre du sud incitent des artistes-artisans à s'installer pour y oeuvrer, quand des industries traditionnelles se perpétuent et se renouvellent (dans le cuir notamment). Suivez le guide, pour découvrir ces trésors économiques à la racine, des matières aux produits finis en passant par les savoir-faire.