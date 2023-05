Card Captor Sakura - Clear Card Arc Tome 13

Chaque fois que Sakura sort d'un rêve, elle gagne une nouvelle carte. Or, plus ses pouvoirs magiques augmentent, plus le mystère qui les entoure, Akiho et elle, s'épaissit. Au milieu de toute cette obscurité, un pan du passé de Kaito s'éclaire et on en apprend plus sur son amitié avec la mère d'Akiho. Une histoire qui prend sa source dans un lointain passé est sur le point de s'écrire alors que le rideau se lève sur la pièce de théâtre fatidique !