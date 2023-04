L'inconnu de la dernière soirée. Saint-Quay, Paimpol, Tréguier, Marly

Septembre 2008, la jeunesse fête la fin de l'été le soir sur la plage à Saint-Quay. Cette nuit-là une tornade traverse la baie et, au matin, les corps de Tom et Julie sont découverts sur les rochers. Chris, fou amoureux de Julie est totalement dévasté. Treize ans plus tard, Chris croit apercevoir Tom dans un pub parisien. Cette rencontre va chambouler sa vie et réveiller en lui des fantômes ! Dès lors, aidé de Bruno Van Nuys, il va enquêter pour découvrir ce qu'il s'est passé cette terrible nuit. Qui était l'inconnu aux côtés de Julie ? Etait-ce un accident, comme l'avaient conclu les gendarmes, ou alors un crime ? Et pourquoi ? Et lui, Chris, qu'a-t-il réellement fait cette nuit-là ? Tant de questions qui vont tourmenter Chris qui n'aura de cesse de mettre à jour tous les détails de cette terrible soirée, ce qui lui permettra peut-être de se libérer de ses fantômes et de commencer enfin à vivre.