Rennes... machinations et... manipulation

La dernière enquête a été éprouvante et a laissé des traces... Yann Carradec a décidé de se retirer des affaires⦠La découverte d'un corps dans un chantier ⦠Une autopsie qui le désigne⦠Une ex-compagne qui pousse sa porte après trente ans de silence⦠Un fils qui sort de son passé⦠Autant de faits qui poussent notre fin limier breton à sortir de son silence avec une interrogation en tête : Qui le pousse à reprendre du service et qui l'entraîne dans cette enquête pleine de suspens, de secrets et de violence ? Et si depuis le début, il était victime d'une sombre manipulation ?