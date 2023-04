Coffee Moon Tome 4

Des jeunes filles se battent pour briser le cycle du temps et connaître enfin le lendemain ! Déterminées à enrayer la boucle infernale et injuste où elles sont enfermées, Pieta et ses amies reçoivent la visite inopinée d'une jeune fille nommée Stéphanie. Cette dernière, qui a aussi des cercles concentriques dans les yeux, leur propose une alliance qui laisse nos héroïnes perplexes. C'est alors que Niki s'exclame... "Je connais une autre fille avec les yeux en spirales ! " Un groupe de détentrices de pouvoirs qui s'est ligué contre la Syzygie, et qui semble bien connaître les pouvoirs reçus par Pieta et certaines de ses amies... Le ricanement d'une sorcière se fait entendre dans la nuit... Nouvelles aventures en perspective dans ce quatrième volume !