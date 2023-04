Kinésio Taping. La méthode pour rajeunir son visage naturellement

La méthode pour rajeunir son visage naturellement Comment paraître moins fatigué, plus jeune sans avoir recours aux injections ou à a chirurgie esthétique ? Le kinesio taping est la solution. Facile, naturel et peu onéreux ! Réservé au départ à l'univers des athlètes qui l'utilisaient après des entraînements intenses pour éviter déchirures musculaires ou entorses, le kinesio taping (ou applications de bandelettes autocollantes) trouve aujourd'hui son application dans le monde de la beauté. Il permet de préserver la jeunesse de l'ovale du visage et du décolleté en le défroissant. Et il a un effet tenseur sur la peau. Avec les pas à pas détaillés, Kate Boss nous propose de corriger les zones à problèmes : gonflement du visage, peau terne, double menton, ride du lion, paupière tombante... Elle accompagne les exercices de consils alimentaires et de bien-être. Un lifting naturel, à pratiquer en toutes circonstances et à moindre coût.