Affaires spéciales. Le dossier iO

Marion Barthes est capitaine au sein des Affaires Spéciales de la Gendarmerie nationale, un corps hors normes dépendant directement des plus hautes autorités du pays et chargé des dossiers politiquement les plus sensibles, pouvant mettre en péril la sécurité de l'Etat. Lorsque trois corps sont retrouvés cruellement piégés, mis à mort comme des animaux traqués, à proximité des spectaculaires gorges de Daluis, Marion est d'abord surprise de se voir confier une enquête qui va la ramener sur les terres de son enfance, lourdes de secrets et de rancoeurs. Pourquoi faire appel aux Affaires Spéciales, alors que tout semble rattacher les meurtres au monde violent des extrémistes anti-chasse ? Sauf qu'aucune des victimes n'appartient, de près ou de loin, à l'univers de la chasse. Toutes, par contre, avaient un lien direct avec l'Elysée, jusqu'au Président lui-même, via son plus proche conseiller à la sécurité : le très énigmatique et ambitieux colonel Bonelli, que certains cercles surnomment Io, en référence au plus proche satellite de Jupiter... Mais pour quelles raisons au juste les Affaires Spéciales héritent-elles de ce dossier brûlant ? Pour exposer l'affaire, ou pour l'étouffer ? A moins que ce ne soit pour en cacher une autre, encore plus dangereuse pour Marion, encore plus explosive pour l'Etat...