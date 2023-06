Regarde tout, t'es mort

Dans ce douzième numéro de la collection Cahiers, la photographe Yohanne Lamoulère articule la généalogie de son propre regard avec le portrait de sa mère, Yasmine, qui a grandi parmi des militants du FLN pendant la guerre d'Algérie et s'est heurtée aux limites qu'y traçait le patriarcat. Lettres, planches-contact, archives familiales et séries photographiques plus récentes sur la ville de Marseille composent ainsi ce livre dans lequel l'intime apparaît comme le lieu d'inscription de l'histoire.