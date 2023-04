Améliorer la performance sportive. Avec Process Communication Model

Porter un autre regard sur la performance sportive. C'est la promesse de cet ouvrage qui vous invite à changer votre perception de la performance sportive sous l'angle du Process Communication Model. Depuis sa création à la fin des années 1970, l'outil PCM s'est étendu à un public de plus en plus large, de plus en plus varié. Connaissance de soi et des autres, identifications des comportements sous stress, communication, alimentation de la motivation... autant d'application de l'outil auquel il ne manquait plus que la dimension sportive ! Cet ouvrage est émaillé d'une multitude de témoignages et d'anecdotes qui vous permettront d'entrevoir les applications de PCM à l'univers sportif. L'objectif : améliorer votre quotidien de sportif ou celui des athlètes que vous accompagnez.