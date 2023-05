Mieux vivre avec la douleur chronique. Programme intégratif de groupe en 12 séances

La douleur chronique est un problème majeur de santé publique. Elle concerne environ 20 millions de français (30% de la population adulte). Ces douleurs, très souvent rebelles aux traitements médicamentaux, entrainent une grande souffrance. Les interventions psychologiques de la douleur représentent une part importante des stratégies de prises en charge. Elles n'ont pas pour but de guérir la douleur mais d'aider les patients à développer des ressources psychologiques pour mieux y faire face et d'ainsi améliorer leur qualité de vie. Cet ouvrage est un manuel pratique proposant un programme d'interventions psychologiques de groupe pour la gestion de la douleur. Programme en 12 séances : animation de groupe, le matériel à utiliser en séances, exercices à domicile et d'autres aspects nécessaires à la mise en place du programme. Variété des approches : TCC de deuxième et troisième génération, psychologie positive, hypnothérapie... audios. Ce livre collectif servira de "guide" à tous les professionnels intervenant auprès de personnes souffrant de douleur chronique et de manuel pédagogique à destination des étudiants en psychologie.