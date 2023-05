Mon programme anti-douleur. Comment apprivoiser la douleur chronique en 12 semaines

Parallèlement au livre destiné aux professionnels qui sortira en même temps, Caroline Chiron et ses collègues ont eu à coeur d'offrir aux patients un outil de suivi et de motivation pour les aider à garder le cap et poursuivre leurs efforts pour apprivoiser la douleur au quotidien. Parce qu'il est possible de récupérer une bonne qualité de vie et d'apprécier à nouveau les joies du quotidien. Ce livre est un véritable manuel pratique proposant des exercices issus de différentes approches (Act, pleine conscience, psychologie positive, hypnothérapie,...), mais aussi des compléments numériques : des audios, des pdf à compléter... Un livre que chaque professionnel pourra recommander à ses patients ou à découvrir par soi-même. Pour mémoire, la douleur chronique (dos, fibromialgie, migraines, douleurs musculaires, séquelles d'une intervention...) est un problème majeur de santé publique. Elle concerne environ 20 millions de français (30% de la population adulte). Ces douleurs, très souvent rebelles aux traitements médicamentaux, entrainent une grande souffrance. Les interventions psychologiques de la douleur représentent une part importante des stratégies de prises en charge. Elles n'ont pas pour but de guérir la douleur mais d'aider les patients à développer des ressources psychologiques pour mieux y faire face et d'ainsi améliorer leur qualité de vie.