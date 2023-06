Petit dictionnaire illustré des femmes scientifiques. 110 noms, d’Hypatie aux récentes nobélisées

Notre passé est riche de femmes scientifiques, et pourtant elles sont le plus souvent absentes des livres d'histoire. Ce petit dictionnaire illustré a pour ambition de combler ce manque en racontant la vie et l'oeuvre de plus d'une centaine d'entre elles. Il est centré sur celles qui ont apporté une contribution notable en astronomie, biologie, chimie, informatique, mathématiques ou physique. Certaines de ces femmes sont célèbres, telle la doublement nobélisée Marie Curie, ainsi que la mathématicienne Hypatie d'Alexandrie, d'autres ont failli tomber dans l'oubli. Citons par exemple la chimiste Rachel Lloyd, dont les travaux ont permis de multiplier par dix la production de sucre a` partir de la betterave dans les années 1890, et dont l'histoire n'a été rendue publique qu'après la découverte en 2014 d'une capsule temporelle trouvée dans un bâtiment de l'universite ? du Nebraska. Ou encore la physicienne Eunice Foote Newton, lointaine descendante d'Isaac Newton, dont les travaux publiés en 1856 ont participé à la mise en évidence de l'effet de serre, ce qui ne sera souligné que très récemment. Mais aussi la mathématicienne Sophie Germain, dont le nom est resté longtemps confidentiel alors qu'elle a réalisé vers 1820 des travaux d'importance en lien avec le grand théorème de Fermat. Cet ouvrage s'attache à orienter les projecteurs vers ces personnalités. Il est à destination d'un large public, curieux de découvrir l'histoire de ces scientifiques remarquables.