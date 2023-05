Secrets de commentateurs sportifs

Depuis plus de 60 ans, le métier de commentateur sportif fascine. On ne compte plus toutes ces petites phrases qui ont fait la célébrité des commentateurs, devenus des acteurs majeurs du spectacle sportif. Pour la première fois, un livre met en lumière 15 commentateurs emblématiques, les figures de proue de la génération actuelle, mais aussi ceux qui ont exercé une influence notable dans l'histoire des médias. Leurs parcours, leurs difficultés, leurs fiertés, leurs regrets, leurs plus grands moments de bonheur, d'émotion, de tristesse... Mais aussi leurs anecdotes plus secrètes, le regard qu'ils portent sur leur carrière, et les grands événements dont ils ont été les témoins privilégiés. L'objectif ? Rentrer dans les coulisses du métier, montrer son évolution et mieux connaître les commentateurs les plus appréciés des Français. Grégoire Margotton, Julien Fébreau, Benjamin Da Silva, Yoann Riou, Matthieu Lartot, Jacques Vendroux, Charles Biétry, Michel Denisot...