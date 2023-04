L'homme qui n'arrête pas d'arrêter

Pendant quelques mois Eddy fut un brillant stagiaire à la Direction générale des Impôts à Port-aux-Princes. Dans P endant quelques mois Eddy fut un brillant stagiaire à la Direction générale des Impôts à Port-aux-Princes. Dans un pays que les hommes espèrent quitter, il portait une veste, se tenait droit, rendait fier sa mère. Le tremblement de terre qui a ravagé sa part d'île a fait de lui un survivant. Il sombre peu à peu, boit, perd l'estime des autres. Il n'est plus qu'un homme qui marche et vomit sa vie. Une nuit, il tombe sur le corps d'un homme assassiné. Ce n'est pas la première fois dans cette ville où il n'y a rien de plus présent que la mort. Pour autant, ce corps-là compte plus que les autres, l'interroge, l'obsède. Il enquête, n'arrête pas de chercher la vérité : qui était cet homme et qui sont ceux qui tuent dans la ville ? C'est une déambulation, un chant obsédant, un roman puissant et anti-résilient sur Haïti, le portrait fiévreux d'un homme qui se bat contre les atrocités quotidiennes et ne veut pas renoncer.