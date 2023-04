De ses premiers engagements au début des années 1960 à ses interventions sur les plateaux de télévision pour analyser notre actualité politique, la vie de Roland Cayrol est étroitement liée à l'histoire de la Ve République. Il a côtoyé tous les présidents de Giscard à Macron, et quelques-unes des principales figures de la politique : Pierre Mendès France, Gaston Defferre ou Michel Rocard. Chercheur en science politique, il a mis en lumière les mécanismes qui régissent la formation de l'opinion publique dans ses relations avec les médias. A la tête de l'un des principaux instituts de sondage français, il a régulièrement suivi les mouvements de l'opinion. Politologue humaniste, il a plaidé sans relâche pour l'intervention des citoyens dans le débat démocratique. Dans Mon voyage au coeur de la Ve République, Roland Cayrol revient sur des décennies d'expérience et d'observation, entre portraits acérés des grands fauves, anecdotes sur les coulisses des pouvoirs et réflexions sur les transformations de nos sociétés politiques.