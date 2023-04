L'américaine

"Je ne le sais pas encore, mais le week-end où Anita Palomba me trouve, moi sa fille américaine, est aussi celui où elle perd l'homme de sa vie. C'est peut-être parce qu'une femme qui exige trop de l'existence doit s'attendre à être punie, ou tout simplement parce que c'est ainsi que se rétablit l'équilibre naturel, qui réclame toujours une quantité égale de joie et de malheur, de pluie et de sécheresse, de jour et de nuit". Lorsque Frida, 16 ans, ayant quitté son Illinois natal, arrive à Castellamare di Stabia pour un programme d'échange international, elle ignore que la rencontre avec cette famille d'accueil sera le terreau d'une année de découvertes et de choc de cultures, de nouvelles expériences de l'amour et de la douleur, d'évolution personnelle et d'éveil des sens. Elle est accompagnée dans ce "voyage" vers sa vie de femme par Anita Palomba, Mamma Anita, extravertie, charnelle et libre. Un voyage intime dans une Italie du Sud, entre ruines antiques et un monde paysan qu'on a rarement l'occasion de croiser de si près.