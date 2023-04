Z contre Zelensky. Guerre en Ukraine de l'invasion russe à la contre-offensive ukrainienne

Quand Poutine a envahi l'UKRAINE le 24 Février 2022, il pensait éliminer ceux qui dirigeaient le pays d'un simple revers de main comme de vulgaires moujiks, un an plus tard ZELENSKY est toujours là, bien campé, à la tête de l'UKRAINE en chef de guerre. Jour après jour Volodymyr ZELENSY raconte ses colères et ses certitudes de bouter l'envahisseur hors de la terre patrie.