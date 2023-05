Le Graal du diable

"CHERCHE LE SANG ET TU TROUVERAS L'ETERNITE... DU MAL". HIVER 1448. Dans une Roumanie déchirée par la guerre, le prince Vlad, dit Dracul, échappe de peu à la mort. Une rencontre va tout changer : l'énigmatique impératrice de Bohème, Barbara de Cilli. Obsédée par l'alchimie, la magie et le sang, elle entraîne Vlad dans la quête initiatique du Graal. Celui du Diable. ETE 1944. Des partisans anti-allemands terrorisent la région des Balkans, se comportant comme des vampires. Tristan Marcas et Laure d'Estillac vont à nouveau plonger dans l'occulte, au coeur des soubresauts d'un conflit mondial à son paroxysme. Eric Giacometti et jacques Ravenne, qui ont déjà fasciné plus de 3 millions de lecteurs, reviennent avec un nouvel opus de la saga historique du soleil noir, sous le signe de la naissance de Dracula...