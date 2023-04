La pêche en eau douce. Connaître, s'initier, observer, pêcher

Quelle que soit la technique utilisée, pêche au coup ou au lancer, la pêche en eau douce exige connaissances et habileté. Voici un petit guide pour s'initier à un loisir de pleine nature et vivre des moments inoubliables. Un guide pratique à emporter sur le terrain Grâce à ce carnet, l'enfant pourra se familiariser avec cette activité sportive. Il apprendra les gestes essentiels, s'informera sur la réglementation et apprendra à connaître les poissons les plus appréciés qui peuplent nos lacs, étangs et rivières. Tout bon pêcheur doit savoir observer l'eau dans laquelle il va plonger sa ligne pour l'analyser, il doit tenir compte de la saison, des conditions météo pour adapter sa pêche aux conditions du jour. Indispensable aussi de bien connaître les poissons. Livre en main, l'enfant sera guidé durant toute sa partie de pêche. Un doute sur le matériel, sur l'appât à utiliser ou comment le préparer ? Besoin d'aide pour démêler son fil ? Oublié la manière d'aguicher le poisson ? Et le dégorgeoir, ça marche comment ? Toutes les réponses sont immédiatement accessibles dans ce livret à l'organisation thématique, avec en plus un index pour trouver encore plus facilement les notions recherchées. Organiser seul sa partie de pêche Il arrive un âge où l'enfant a besoin de gagner en autonomie et de réaliser des activités sans l'aide d'un adulte. Il est cependant souvent utile qu'il soit guidé. Et pratiquer la pêche requiert des connaissances multiples. Alors, quoi de mieux que de se plonger dans un guide adapté, conçu spécialement pour les jeunes pêcheurs ?