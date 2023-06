Dessine-moi

"S'il te plaît, tu peux me dessiner un insecte ? " demande une voix anonyme à un petit garçon en train de dessiner. Mais il est trop difficile pour l'enfant de dessiner un seul insecte tant il en existe une variété presque infinie. Alors il pourrait dessiner un coquillage à la place ? Mais non, encore une fois, c'est impossible : il en existe plus de cent mille différents, et en plus leur couleur change dans l'eau ! Un album doux et subtil pour célébrer la diversité sous toutes ses formes.