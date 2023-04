Un titre pour découvrir le parc animalier, rencontrer les animaux qui y vivent et le personnel du lieu. Tigres, pandas roux, panthères des neiges d'Asie, girafes, zèbres, makis cattas d'Afrique, tamarins-lions d'Amérique du Sud, bisons, ours d'Amérique du Nord ou même paons, poules, poneys nains de la ferme : les parcs offrent la possibilité de voir quantité d'animaux en vrai ! "Mes p'tits docs", la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Pour découvrir les coulisses du parc animalier Un titre où on découvre que, tous les jours, il y a des vétérinaires qui surveillent la santé des animaux, et des soigneurs qui leur donnent à manger, les stimulent avec des jeux et nettoient leurs enclos : pour découvrir aussi les coulisses des parcs animaliers. Et si on le souhaite, aujourd'hui, dans la plupart des 300 parcs animaliers de France, on peut acheter des billets pour des "journées soigneur d'un jour" et accompagner un soigneur tout au long de sa journée de travail. On peut aussi, dans certains d'entre eux, quand les portes ferment, y rester et... passer la nuit au milieu des animaux : dans des chambres vitrées avec vue sur des enclos. Magique ! Un titre qui enchantera tous les enfants amoureux des animaux et qui fera sûrement naître des vocations ! Pour découvrir les missions du parc animalier Ici vivent des dizaines d'espèces sauvages qui sont souvent menacées dans la nature. Les parcs animaliers se sont donné une mission : les préserver. Aujourd'hui, les parcs participent à la défense des animaux menacés par la pollution, la déforestation, la chasse illégale... Le nombre d'individus d'une espèce peut aussi augmenter grâce aux naissances dans les parcs. Avec l'espoir de pouvoir, parfois, relâcher des animaux dans la nature... C'est par exemple le cas des tamarins-lions, des petits singes brésiliens. Sans le programme de sauvegarde et de réintroduction des parcs, l'espèce aurait totalement disparu. Alors, merci, les parcs animaliers ! Un titre pour accompagner une première visite 32 pages pour bien préparer, en amont, une visite au parc animalier en famille ou en sortie scolaire avec sa classe. Ou pour continuer la découverte après, et approfondir ses connaissances.