Skate board. Le guide de l'urban rider

Tu rêves de te lancer sur un board, comme moyen de transport cool et rapide ou pour tenter la compétition ? Ce guide est fait pour les riders qui débutent et qui veulent progresser. Chaque chapitre détaille de nouvelles techniques en pas-à-pas et élève progressivement le niveau de difficulté. Découvre les tricks de base puis passe aux variantes sur rails ou sur rampes avec twists et flips. Travaille enfin les slides, kicks et grinds, pour ajouter des figures de plus en plus complexes et impressionnantes à ton répertoire. Prends ta board, tes protections et à toi de jouer !