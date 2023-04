Un imagier pour faire découvrir aux tout-petits, dès 18 mois, les petites bêtes qui les entourent. Coccinelle, escargot, fourmi, abeille... toutes les petites bêtes préférées des plus petits y sont représentées, à travers 4 grands chapitres : Dans le pré, Au jardin, Autour de l'étang et Dans la forêt. Une première encyclopédie pour satisfaire la curiosité des plus petits A la lecture de ce livre, l'enfant apprend à nommer et reconnaître ces animaux fascinants. Leurs noms, leurs caractéristiques, leur alimentation, leur habitat... tout y est expliqué et présenté avec précision et simplicité. Les nombreuses illustrations, douces et colorées, rendent ces informations documentaires accessibles aux plus petits dès 18 mois. En tout, 12 petites bêtes sont à découvrir. Un moment de lecture plaisir Grâce à ses textes simples, courts et rythmés, cette imagerie se lit très facilement à haute voix. De plus, chaque chapitre est clôturé par une double page "jeux" pour faciliter l'apprentissage des enfants tout en s'amusant. Une approche affective et ludique pour accompagner les tout-petits dans leur éveil au monde.