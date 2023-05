Je réussis à manger sain grâce à la naturopathie

Vous êtes prêt·e à changer votre alimentation pour retrouver la forme et vous sentir mieux dans votre corps et votre tête ? Vous vivez à 100 à l'heure, vous déjeunez toujours sur le pouce, vous mangez des plats pas très équilibrés, mais vous aimeriez bien que ça change ? Ce guide vous accompagne pour réussir votre transition vers une alimentation plus saine grâce à la naturopathie. Vous en découvrirez les principes de base pour apprendre à composer vos assiettes et vos repas, puis vous suivrez un programme de trois semaines avec des idées de menus et de nombreux tips pour vous faciliter la vie au quotidien. Enfin, vous trouverez des recettes spécifiques en fonction des problématiques santé que vous rencontrez - problèmes de peau, digestion, sommeil, etc. Au total, ce sont plus de 80 recettes accessibles et savoureuses, du petit déjeuner au dîner sans oublier le goûter et les boissons, qui sont présentées.