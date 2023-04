"Y a d'la joie, bonjour, bonjour, les hirondelles, y a d'la joie... Quoi de mieux pour préparer le printemps que de lire un titre sur l'hirondelle. En effet, l'arrivée des beaux jours est indissociable du retour de ces oiseaux dans le ciel français. La silhouette en vol des hirondelles, avec leur queue effilée et leurs longues ailes, est un signe annonciateur des soirées qui rallongent. Un titre pour apprendre à reconnaître cet oiseau qui revient chaque année sur le lieu où il a niché l'année précédente : une grange, une étable, un dessous de toiture. "Mes p'tits docs", la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Un documentaire illustré pour tout savoir des hirondelles Un titre pour savoir quand les hirondelles arrivent chez nous, à quoi elles ressemblent, de quoi est fait leur nid, comment elles se mettent en couple, combien de bébés elles ont, comment elles s'occupent de leurs petits, les hirondeaux, de quoi elles se nourrissent, qui sont leurs prédateurs, ce qui leur fait le plus peur, à quelle période elles repartent, pourquoi d'ailleurs elles repartent ou, encore, comment les aider maintenant que l'on sait qu'elles sont en forte diminution... Un titre qui répond à ces questions et à bien d'autres : 32 pages pour devenir le meilleur "hirondellophile" du monde ! Un titre qui donne des premières notions sur la migration chez les oiseaux Des explications claires et simples sur un phénomène présent chez de nombreuses espèces animales et pas toujours très connu des enfants. Pour apprendre, avec l'hirondelle qui revient chaque année se poser sur les lignes électriques de nos régions, ce qu'est un parcours migratoire, comment les oiseaux peuvent se diriger durant cette migration, pourquoi et où ils migrent...