Finsternis

"La réalité augmentée existe depuis longtemps. Elle existe depuis que les humains se racontent des histoires et vivent avec elles". Sous-titré "carnet de lecture" , le recueil de textes de Louis Loup Collet peut se lire en réalité comme le roman d'apprentissage d'un jeune homme de 28 ans dont l'initiation et l'amour - absolu - de la lecture a débuté à l'âge de six ans. En une centaine de pages, l'auteur nous confie le bréviaire de ses rencontres littéraires, artistiques et philosophiques.