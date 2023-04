Les abeilles. Avec un poster inclus

Un "P'tit doc" en format géant ! Pour tout savoir sur les abeilles et la vie dans la ruche. Une découverte immersive de cet univers passionnant. Sensibiliser les enfants à la vie de cet insecte fascinant Un documentaire pour tout connaître sur la vie de ce petit animal, devenu le symbole de la biodiversité. Abeille charpentière, bourdons terrestres, abeilles domestiques : il existe de nombreuses sortes d'abeilles ! Les illustrations très zoomées d'Emiri Hayashi permettent de découvrir en détail le fonctionnement de la ruche. Une colonie est organisée autour de la reine et de ses ouvrières qui nourrissent les larves en fabriquant du miel. Pour butiner, l'abeille utilise sa longue trompe et aspire le nectar des fleurs. Elle récolte aussi le pollen dont elle fait une boule, qu'elle apporte à la ruche. Lorsque certaines abeilles vont butiner, d'autres gardent la planche d'envol. A leur retour, les abeilles butineuses signalent aux autres l'endroit où elles ont trouvé un champ, en effectuant une petite danse ! De nombreuses informations sur l'intelligence animale ou comment cette petite société est parfaitement organisée, et un poster géant de la ruche ! Comprendre comment fonctionne la récolte de miel On y apprend de quelle manière l'apiculteur prend soin des ruches et récolte le miel. Tout d'abord, il doit s'équiper : même si les abeilles piquent rarement, mieux vaut se protéger de la tête aux pieds. L'apiculteur laisse une partie du miel aux abeilles et en récolte une autre : c'est le miel que l'on consomme. Que se passe-t-il une fois dans la miellerie ? L'apiculteur extrait le miel des alvéoles grâce à une machine. Puis il laisse le miel reposer avant de le consommer... ou d'en faire des dérivés, comme le pain d'épices, le bonbon, les savons... Des infos qui raviront les plus gourmands ! Une immersion macro en format géant, pour tout savoir sur cet insecte incroyable !