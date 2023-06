L'orthographe après le bac. Se remettre à niveau pour réussir les écrits professionnels et universitaires, 2e édition revue et augmentée

Vous êtes en premier cycle, l'orthographe vous pénalise, vous maîtrisez mal les règles de base et vous ne savez pas par quoi commencer pour vous améliorer ? Ce livre est pour vous ! Tous les points d'expression écrite à maîtriser y sont présentés dans 5 chapitres en lien avec vos besoins (dossiers de candidature pour trouver un stage, écrits de la vie courante, écrits professionnels et universitaires, présentations orales), complétés par des rappels simples en orthographe, grammaire, vocabulaire et rédaction, et des conseils méthodologiques pour réussir un résumé ou une dissertation, un CV ou une lettre de motivation, et même un entretien d'embauche ! Grâce aux 147 exercices corrigés proposés (exercices à trous, QCM, tableaux à compléter, exercices de syntaxe ou de rédaction), vous verrez que les problèmes d'orthographe ne sont pas une fatalité. Cette nouvelle édition, enrichie d'exercices supplémentaires, vous permettra de vous remettre rapidement à niveau. Florence CHAUCHEYRAS, Agrégée de Lettres modernes, est PRAG à l'IUT Lyon1. Chloé GABORIAUX, Agrégée de Lettres modernes, est Maîtresse de conférences en Sciences politiques à Sciences Po Lyon.