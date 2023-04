Mes recettes de la mer. 100% végétales

Eva Zink vous apprendra dans cet ouvrage à recréer la texture et la saveur des plats à base de poissons, mollusques et crustacés, avec des recettes 100 % végétales. Des accras sans morue au " no fish " n'chips en passant par la salade océane de pâtes, retrouvez dans les 35 recettes de ce livre le goût iodé si caractéristique des plats de la mer tout en préservant les océans et leurs habitants !