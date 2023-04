The vegan butcher. Le guide ultime des aliments simili-carnés

Manger vegan ne signifie faire une croix sur les saveurs, les textures et la diversité des aliments. Dans ce livre, découvrez comment créer de délicieuses viandes végétales (testées et approuvées par les viandards ! ). Que ce soit à l'aide du soja, du seitan, du konjac ou des champignons, le boucher vegan, Zacchary Bird, vous montrera comment créer des textures de viande, à l'aide de pas-à-pas, avec plus de 130 recettes. Que ce soient des substituts de volaille, de boeuf, de porc ou encore de poissons, il y en aura pour tous les goûts !