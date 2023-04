On a tous quelque chose à cacher... Jill, ses trois fils, leurs épouses et leurs enfants se rendent tous dans la maison de famille pour fêter Noël. Mais sous leurs mines réjouies se cachent des réalités plus sombres. La femme de Peter se sent dépassée depuis la naissance de ses jumelles, et il semblerait que l'alcool lui rende la vie plus douce - mais ne s'aveugle-t-elle pas sur la détresse de sa fille aînée, Callie ? La femme de Tony commence à se demander si elle n'a pas commis une grave erreur en épousant un homme dont elle découvre des facettes inquiétantes. Quant à Darren, qui vient de se séparer de sa compagne, il se retrouve face à un terrible dilemme. Sur le chemin des vacances, un carambolage va précipiter leur destin et faire éclater la vérité. " Nicola Moriarty a un don pour écrire les drames familiaux. Un suspense bien mené servi par dispositif narratif habile. " Sydney Morning Herald " Sombre, sinueux et captivant, Il faut que tu saches est un suspense bien ficelé qui vient confirmer le talent de Nicola Moriarty. " Better Reading " Un suspense domestique captivant sur une famille divisée par les secrets et les non-dits. " The Australian " Des personnages plus vrais que nature et un dénouement sensationnel. " Book'd Out