Le livre d'énigmes spécial Escape Game. Entraînement cérébral

Les règles sont simples. Menez à bien chacune des 8 missions en moins d'une heure, ou votre couverture tombera. Seriez-vous un bon espion ? Ce livre interactif vous emmènera à travers le monde pour résoudre huit scénarios déroutants. Préparez-vous à infiltrer les organisations criminelles les plus coriaces du monde et mettez vos compétences d'enquêteur à l'épreuve en reconstituant les indices laissés derrière eux. Mais saurez-vous résoudre toutes les énigmes avant qu'ils ne découvrent votre identité ? L'horloge tourne... Cryptogrammes de craquage de code, hanjie, sudoku et bien plus encore : c'est le livre d'entraînement cérébral pour tous les amateurs de casse-tête, débutants ou chevronnés.