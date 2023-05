Tout savoir 6e. Tout en un

Un ouvrage, conforme aux derniers programmes, avec toutes les matières de la 6e. Sur chaque notion : un cours visuel, la méthode clé et des exercices. Idéal pour préparer les contrôles tout au long de l'année ou réviser pendant les vacances. Un onglet par matière - L'ouvrage est structuré à l'aide d'onglets permettant de retrouver facilement la matière sur laquelle on veut travailler : français, maths, histoire-géographie, EMC, sciences & technologie ou anglais. - A chaque thème au programme d'une matière est associée une séquence de révision sur une double-page, qui comprend : - un rappel de cours clair et visuel - une méthode appliquée à des exemples - des exercices progressifs (corrigés dans le guide parents) Tout au long de ses révisions, votre enfant est accompagné et conseillé. En plus : les deux onglets "Moi en 6e" et "Vers la 5e" - Les activités proposées dans l'onglet "Moi en 6e" incitent votre enfant à réfléchir sur son profil d'apprentissage et les méthodes à mettre en oeuvre pour être plus efficace. - Le dernier onglet "Vers la 5e" lui permet de découvrir, dans chaque matière, le programme de l'année suivante et d'identifier les notions incontournables. Le guide parents détachable - Ce guide vous donne accès aux corrigés détaillés de tous les exercices - Vous sont proposés également des informations sur l'organisation des enseignements en 6e et des conseils pour bien accompagner votre enfant. Un site d'entraînement pour réviser autrement En accès gratuit, avec l'achat du livre, sur www. hatier-entrainement. com : - des exercices interactifs en français et en mathématiques - des dictées sonorisées - des quiz audio en anglais