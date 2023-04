Léo et la cité mécanique

Léo, jeune orphelin de 9 ans, vit dans la cité parfaite de Cynthelia, protégée du reste du royaume par une vaste cloche de verre. Petit-fils de la reine, femme égocentrique obsédée par la jeunesse, il mène une vie triste et solitaire où il est interdit de prononcer le mot " vieux " ou d'évoquer sa mère disparue. Heureusement, il a pour ami Bobbi-Bop, joyeux androïde livreur de courses un brin gaffeur. Lorsque ce dernier est accusé de vol et emprisonné, Léo s'échappe dans les sous-sols de la cité pour le retrouver. Il rencontre Madeleine, une vieille inventrice, qui l'aide à délivrer Bobbi-Bop et lui dévoile la véritable histoire de sa mère bannie pour rébellion et peut-être encore en vie. Avec ses deux compagnons, Léo s'engouffre pour un long périple à la recherche de sa mère et de la liberté. Une quête périlleuse à travers des paysages inquiétants merveilleux semée de créatures redoutables.