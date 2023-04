Le syndrome de l'iceberg

Hiver 2055. Ezra, développeur de jeu vidéo dans la Silicon Valley depuis dix ans, reçoit un appel de Marseille, sa ville natale. C'est son père : son frère, Yan, a disparu, il faut qu'il revienne d'urgence. Bon gré, mal gré, Ezra s'envole vers le Vieux Continent pour chercher ce frère à qui il n'a plus adressé la parole depuis des années. Sur place, il est obligé de renouer avec un passé qu'il avait tenté de fuir et en particulier avec son père, diminué et acariâtre, reclus dans la maison familiale perchée dans la garrigue. Son enquête le mène jusqu'au docteur Daoud, le psychiatre de Yan, qui lui parle d'un étrange mal, la misanthropie, provoqué par les Assistants Personnels Intelligents. Ces voix, programmées dans le moindre objet électronique et envahissant les vies de chacun nuit et jour, sont si réalistes qu'elles remplaceraient chez certains le besoin d'entretenir des relations sociales et entraîneraient, dans le pire des cas, un repli sur soi irréversible et une fuite au Japon où l'on prêterait une âme aux objets parlants. Le docteur Daoud planche sur la création d'un orgue d'humeurs qui repérerait cette maladie avant qu'il ne soit trop tard et cherche justement un développeur de l'acabit d'Ezra pour le mettre au point. S'il rejoint son équipe, il l'aidera à retrouver son frère. Mais les intentions du docteur Daoud et, plus encore, celles de la belle Daphné, artiste en charge de designer l'instrument, sont-elles celles qu'ils prétendent... ?