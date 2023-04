Les grands classiques. Art Déco. 100 coloriages

Les grands classiques Disney rencontrent l'Art Déco ! Découvrez 100 illustrations nées de la rencontre entre les chefs-d'oeuvre Disney et deux des plus grands styles artistiques du XXème siècle : l'Art Nouveau et l'Art Déco. Belle, Ariel, Mickey, Hercule, Raiponce, WALL-E... Détendez-vous avec les personnages les plus mythiques de l'histoire de l'animation et parez-les de tons riches et précieux.