Pirouettes dans les fonds marin. Avec 1 CD audio MP3

Un concours de pirouettes se prépare dans l'océan Pacifique ! Pablo, le jeune dauphin, décide de partir avec son amie Léonie, la tortue centenaire, pour tenter d'impressionner les juges. Les deux amis se lancent dans un long périple. Parviendront-ils jusqu'aux Galapagos ? Un conte mélodieux pour découvrir la richesse du monde marin. Entre albums et premiers documentaires, les Contes de la nature sensibilisent les enfants aux merveilles de la nature avec : - Un CD contenant le conte lu et des sons naturels enregistrés (vagues, dauphins, mouettes, etc.). - Une relaxation pour clore l'histoire en douceur. - Une fiche numérique pour les parents avec des activités pour poursuivre l'éveil des enfants à la nature.