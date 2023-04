Dans le Morvan. Massif et parc naturel régional, 2e édition

25 balades pour toute la famille dans le massif du Morvan et son parc naturel régional. Situé non loin de Paris, sur les premiers contreforts du Massif central, cet îlot granitique dressé au milieu de la Bourgogne calcaire, qui recèle dans ses profondeurs une multitude de surprises, a su conserver un caractère montagnard. Recouverts en bonne partie de forêts vallons verdoyants, rivières, lacs, étangs et de pâturages ondulés, ces reliefs sont chargés d'histoire et de traditions. Partagé entre l'exploitation de la forêt, l'agriculture et l'élevage (principalement l'élevage de vaches charolaises), le Morvan se caractérise par la dispersion de son habitat. Cela explique son important réseau de chemins. Longtemps délaissé par les riches contrées bourguignonnes voisines où le vin est roi, vivre dans le Morvan n'a pas toujours été facile et des métiers spécifiques y ont vu le jour pour améliorer le quotidien des habitants. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et cette région est devenue un superbe lieu d'évasion pour ceux qui aiment les activités de pleine nature, transformant de fait progressivement le modèle économique de la région. Ses paysages variés vont vite vous séduire. A vous de découvrir tous ses atouts secrets pour randonner... tout simplement heureux ! En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.