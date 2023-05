Le coeur du prince corbeau

Héritier du trône de la Cour de la Lune, le prince Franco est l'idéal masculin que toutes les jeunes femmes du royaume rêvent d'embrasser ou même d'épouser. Mais, après une multitude de rendez-vous insatisfaisants, le prince a totalement renoncé à l'amour. Et cela lui pose un vrai problème : il doit montrer à ses sujets qu'il est le digne héritier du trône et qu'il n'est pas célibataire. Franco conclut donc un pacte avec Ember, une pauvre domestique mi-faé, mi-humaine, qui est prête à tout pour enfin gagner sa liberté. Ember devra se faire passer pour la petite amie du prince, jusqu'au bal de la Pleine Lune. Mais faire semblant d'aimer cet homme arrogant qu'elle déteste par dessus tout risque de ne pas être facile. Surtout dans ce monde de mensonges et d'illusions où tout a un envoûtant et irrésistible parfum d'interdit...