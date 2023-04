Les sentiers d'Emilie en Cerdagne-Capcir. 25 promenades pour tous

25 promenades accessibles au plus grand nombre pour parcourir les plateaux de la Cerdagne et du Capcir. Se promener sur les Sentiers d'Emilie, c'est découvrir de nouveaux parcours pédestres faciles, accessibles à toutes et à tous, en prenant le pouls de la vie locale et en s'imprégnant des richesses historiques liées à ces itinéraires. Ainsi, ce sont les plateaux de la Cerdagne et du Capcir qui deviennent accessibles ; quel vaste terrain de jeu ! Cheminez sur ces hautes terres catalanes à travers des promenades d'une durée moyenne de deux heures et vous découvrirez Puyvalador et son sentier des rhododendrons, mais aussi Formiguères, entre le Galbe et la Lladura, ainsi que la belle forêt d'Egat où cascadent les ruisseaux. Organisez vos sorties au gré de vos envies et allez admirer les paysages du Pla de Barès, la flore et les dolmens autour d'Eyne, les lacs du Carlit. Laissez-vous porter par le chemin des Iglésiettes, regardez passer le train jaune en forêt de Fontpédrouse, rêvez depuis le pic dels Moros ou le col del Pam... En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.