L'évaporée

Ecrit à quatre mains, par Fanny Chiarello et Wendy Delorme, "L'Evaporée" est l'histoire de la rupture entre Jenny, autrice qui vit dans le Nord, et Eve, journaliste parisienne promise au Pulitzer, transmise par leurs points de vue alternés : celle qui est quittée sans explication et celle qui a quitté pour se libérer de ce qu'elle perçoit comme une appropriation littéraire de son existence, la renvoyant à une relation passée qu'elle doit éclaircir avant de pouvoir la dépasser avec sérénité. Un roman à la construction parfaitement maîtrisée, qui interroge le rapport à la création, la conciliation de choix de vie différents et le statut des créatrices.