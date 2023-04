Les Diaboliques Tome 2 : Le temps d'un battement de coeur

Quand un aristocrate boit, joue et court la gueuse, qui en fait le plus souvent les frais ? Sa malheureuse épouse. Voilà pourquoi les mères, avant d'accorder la main de leurs précieuses filles, font appel aux talents d'enquêtrice d'Adélaïde Frampton, dite la Démarieuse, qu'elles chargent de traquer toute tare rédhibitoire chez le prétendant. C'est ainsi que Henry, duc de Clayborn, découvre que son frère ne serait pas un parti acceptable pour lady Hélène. Furieux, il demande des comptes à Adélaïde, quand ils apprennent que le jeune couple s'est enfui pour convoler à Gretna Green ! Henry et Adélaïde se lancent à leur poursuite sur la route du Nord, où leur rivalité va vite se muer en passion...