Demain, dans une demi-heure

Qu'est ce qui fait la fragilité d'une arrivée au monde... Entre les grandes attentes du dehors et ce qui se joue dans le lieu clôt de l'affection... Personne, pas même la plus aimante des familles ne peut promettre que tout sera doux. Etre garçon d'océan n'y change rien, encore moins fils de roi. Sous la forme du conte, Thomas Scotto a voulu rendre hommage aux tremblements de la naissance. Pour que "Naître" ne soit plus jamais "N'être".