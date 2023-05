6 Game. Tome 01

Quand le virtuel envahit le réel Les frères Nakata (Kaname, 21 ans, et Kanade, 16 ans) ont successivement perdu famille, emploi, maison en l'espace de quelques mois. Il ne leur reste qu'un vieux van et un téléphone portable pour deux. En désespoir de cause, ils se laissent tenter par "6" (six), une application louche qui leur promet de belles primes contre les missions à remplir... Et quand ils réalisent que ces missions consistent à combattre des monstres bien réels, il est évidemment trop tard pour se raviser ! D'autant plus que l'univers de "6" semble truffé de mystères...