Les sentiers d'Emilie Hautes-Pyrénées. 3e édition

25 balades pour petits et grands sur les plus beaux chemins des vallées des Gaves, de Lourdes à Gavarnie. Accessibles à tous, les Sentiers d'Emilie permettent aux petits et aux grands de marcher d'un même pas, sans souci d'orientation, sur les plus beaux chemins des vallées des Gaves, de Lourdes à Gavarnie. Les 25 itinéraires décrits dans ce guide sont d'une durée moyenne de 2 heures. Dans cette nouvelle édition entièrement revue et corrigée, on retrouve les balades incontournables dans ce secteur majeur des Hautes-Pyrénées, du côté du mont de Gez, du lac de Suyen en Val d'Azun, du lac de Gaube à Cauterets ou du plateau de Saugué à Gavarnie-Gèdre. Mais l'auteur a également chiné quelques variantes d'itinéraires ou des destinations moins connues mais qui méritent de l'être ! Ainsi, nouveaux lecteurs ou habitués pourront promener leurs chaussures sur les crêtes de Miremont, vers la grotte d'Ouzous, autour du remarquable village de Saint-Savin, profiter du panorama du pic de Nerbiou, à Hautacam, découvrir les villages du pays Toy, ou encore flâner sur les berges du lac d'Oncet, sous le majestueux pic du Midi de Bigorre. En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.