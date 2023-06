Livre posthume de Michel Deguy, "Ut musica, ut poiesis" aborde, sous forme d'une suite d'entretiens avec Bénédicte Gorrillot, la question des rapports entre musique et poésie, où la question du rythme devient primordiale : qu'est-ce que lire et écrire des vers sinon revenir à l'essence même de la prosodie ? Echange libre, intime, intelligent et lumineux, il donne aussi à entendre la voix émue et émouvante d'un Michel Deguy en lutte avec la maladie.